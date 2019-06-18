Бывший президент «Ювентуса» назвал назначение Сарри «отвратительным»

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост главного тренер туринского клуба.
«Я думал, что это отвратительное событие не произойдет. Сарри неплохо проявил себя в «Наполи», но я помню все, что он говорил в адрес «Ювентуса», у меня хорошая память.
Как тренер, Сарри имеет отличные качества. Я никогда не был против стиля Аллегри, но теперь все будет иначе. Надеюсь, что Маурицио сможет научиться общаться как тренер «Ювентуса», а не в своей привычной манере», - сказал Коболли в эфире Radio Kiss Kiss.
Свою тренерскую карьеру Сарри начинал в 1990 году в «Стиа» (Италия). Также он успел поработать в таких клубах, как «Пескара», «Перуджа», «Эмполи», «Наполи».
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