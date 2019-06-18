Неста возглавил «Фрозиноне»

В прошедшем сезоне «Фрозиноне» занял 19-е место в чемпионате Италии и вылетел в серию Б.
Неста подписал с командой контракт на два года.
Ранее он тренировал «Перуджу» и футбольный клуб «Майами».
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