Неста возглавил «Фрозиноне» - Советский спорт
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18 июня 2019 11:50ФутболСпирин Дмитрий

Неста возглавил «Фрозиноне»

Бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста стал главным тренером клуба «Фрозиноне».

В прошедшем сезоне «Фрозиноне» занял 19-е место в чемпионате Италии и вылетел в серию Б.

Неста подписал с командой контракт на два года.

Ранее он тренировал «Перуджу» и футбольный клуб «Майами».

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