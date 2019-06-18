Пять футболистов «Зенита» не полетели с командой на сбор в Австрию

«Зенит» отправился на сбор в австрийский Зельфеден без пяти футболистов.
Россияне Артем Дзюба и Магомед Оздоев, а также словенец Миха Мевля и словак Роберт Мак прибудут в расположение команды 21 июня, так как выступали за свои национальные сборные в отборочном турнире Евро-2020.
Полузащитник Вильмар Барриос принимает участие в Кубке Америки в составе сборной Колумбии.
На сборах в Австрии «Зенит» сыграет с «Ваккерой» (Австрия), «Левски» (Болгария), «Гонведой» (Венгрия) и «Црвеной Звездой» (Сербия).
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