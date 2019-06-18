Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019

Матч за Суперкубок России 2019 года пройдет 6 июля на «ВТБ Арене», и начнется в 19:00 по московскому времени.
В матче за Суперкубок сыграют «Зенит» (чемпион страны) и «Локомотив» (обладатель Кубка страны).
«ВТБ Арена» является домашним стадионом московского «Динамо». Первый матч на стадионе был сыгран 26 мая против «Арсенала» (3:3).
На счету «Зенита» четыре Суперкубка России, у «Локомотива» - два.
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