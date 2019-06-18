СМИ: «Бешикташ» начал переговоры с «Фенербахче» о переходе Нойштедтера

Как сообщает турецкий портал Fanatik, «Бешикташ» начал переговоры о трансфере Романа Нойштедтера.
Отмечается, что в услугах 31-летнего защитника заинтересован лично новый главный тренер «Бешикташа» Абдуллах Авджи.
Нойштедтер играет за «Фенербахче» с 2016 года. За это время россиянин провел 181 матч за турецкую команду, в которых забил восемь мячей.
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