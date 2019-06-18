СМИ: «Бешикташ» начал переговоры с «Фенербахче» о переходе Нойштедтера - Советский спорт
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18 июня 2019 15:54ФутболСметанникова Дарья

СМИ: «Бешикташ» начал переговоры с «Фенербахче» о переходе Нойштедтера

Контракт российского защитника с «Фенербахче» истекает 1 июля 2019 года.

Как сообщает турецкий портал Fanatik, «Бешикташ» начал переговоры о трансфере Романа Нойштедтера.

Отмечается, что в услугах 31-летнего защитника заинтересован лично новый главный тренер «Бешикташа» Абдуллах Авджи.

Нойштедтер играет за «Фенербахче» с 2016 года. За это время россиянин провел 181 матч за турецкую команду, в которых забил восемь мячей.

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