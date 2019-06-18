СМИ: «Бешикташ» начал переговоры с «Фенербахче» о переходе Нойштедтера

1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победы Обладатель Кубка Стэнли в цифрах.

Алексей и Антон Миранчуки: Никогда не просили Черчесова выпустить нас вдвоем Наш корреспондент встретился с братьями-близнецами в Турции, куда ведущие полузащитники «Локомотива» и сборной России заглянули после утомительного сезона.

Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

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