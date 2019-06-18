Мата согласовал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата останется в команде на следующий сезон. Об этом сообщает Mirror.
Согласно источнику, в ближайшее время хавбек подпишет новый контракт с клубом, рассчитанный на один год. При этом игрок будет получать меньше, чем это было по прежнему соглашению.
В минувшем сезоне 31-летний Мата отыграл за «красных дьяволов» 29 матчей и забил 5 голов.
Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».
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