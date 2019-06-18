Мата согласовал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт - Советский спорт
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18 июня 2019 20:11ФутболГичунцев Артур

Мата согласовал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт

Испанец выступает на «Олд Траффорд» с 2014 года.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата останется в команде на следующий сезон. Об этом сообщает Mirror.

Согласно источнику, в ближайшее время хавбек подпишет новый контракт с клубом, рассчитанный на один год. При этом игрок будет получать меньше, чем это было по прежнему соглашению.

В минувшем сезоне 31-летний Мата отыграл за «красных дьяволов» 29 матчей и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».

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