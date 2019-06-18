«Ливерпуль» и «Челси» получат по 5000 билетов на Суперкубок УЕФА Клубы опять будут недовольны.

УЕФА начал продавать билеты на Суперкубок между победителем Лиги чемпионов «Ливерпулем» и победителем Лиги Европы «Челси». Матч состоится 14 августа на «Водафон Арене» в Стамбуле вместимостью 42 000 человек.

Как сообщает RTL News, оба английских клуба получат по 5000 билетов. Стоимость прохода на матч – от 50 до 150 евро.

Напомним, что УЕФА выделил по 6000 билетов финалистам Лиги Европы – «Челси» и «Арсеналу», вызвав возмущение со стороны обоих клуба.