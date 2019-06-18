Де Лигт окончательно отказал «Барселоне»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не перейдет в «Барселону». Как сообщает Cadena SER, это решение принял агент Мино Райола из-за более привлекательных предложений со стороны «Ювентуса», «ПСЖ» и «Баварии». В свою очередь каталонцы, которые уже делали предложение футболисту, отказались участвовать в своеобразном аукционе с повышением ставок.
В минувшем сезоне на счету де Лигта семь забитых мячей и четыре передачи в 55 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.
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