Комличенко не исключает возвращения в РПЛ

Нападающий «Млады-Болеслав» Николай Комличенко оценил в 50 % свои шансы на возвращение в российскую премьер-лигу.
– 50 на 50, так что вероятность есть. Факторов много. Чтобы все сошлось, нужно учитывать каждый. В первую очередь, понятно, смотрю, слабая или сильная команда. Дальше – кто тренер, надо обязательно поговорить с ним и со спортивным директором. Третье – обсуждаю с семьей. У меня был случай, когда после разговора с родными вариант отпадал. Вроде мне что-то понравилось, но потом обсудили, и я передумал, – приводит слова Комличенко «Матч ТВ».
В сезоне-2013/14 форвард провел 55 минут в четырех матчах за родной «Краснодар». Комличенко выступает за «Младу-Болеслав» с июля 2017 года. В минувшем сезоне он забил 28 голов в 31 матче высшей лиги чемпионата Чехии и стал лучшим бомбардиром турнира.
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