Мишель Платини: Меня допрашивали о Евро-2016, чемпионатах мира в России и Катаре Бывший президент УЕФА был выпущен из-под стражи.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был выпущен из-под стражи, сообщает France 24.

Накануне 63-летний француз был задержан по делу о коррупции при выборе места проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре и допрошен следователями Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями.

«Это было долго, хотя с учетом количества вопросов по-другому быть и не могло, – сказал Платини. – Меня спрашивали о Евро-2016, чемпионате мира в России и чемпионате мира в Катаре».

Напомним, в настоящее время продолжается отстранение Платини от любой футбольной деятельности, которое было вынесено в его отношении на восемь лет в конце 2015 года. Поводом для этого решения послужило то, что в 2011 году бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер перевел ему из средств организации два миллиона швейцарских франков. Позднее суд уменьшил срок дисквалификации француза до четырех лет.