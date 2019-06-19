Роберто Карлос: Надеюсь однажды вернуться в РПЛ - Советский спорт
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19 июня 2019 10:40ФутболГичунцев Артур

Роберто Карлос: Надеюсь однажды вернуться в РПЛ

Бразилец выступал в чемпионате России с 2011 по 2012 год.

Бывший защитник «Анжи» Роберто Карлос рассказал о планах на будущее.

«Я провел хорошее время как в Москве, так и в Махачкале. Россияне очень тепло ко мне относились. Поэтому я надеюсь однажды вернуться и вновь поработать в этой стране», – цитирует бразильца RT.

В минувшем сезоне «Анжи» занял предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата России и покинул элитный дивизион.

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