Мария Шарапова: Мне по-прежнему предстоит много работы, но было нужно с чего-то начать Российская теннисистка одержала первую победу с января.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала победу над Викторией Кужмовой (7:6 (10:8), 6:0) из Словакии в матче первого круга турнира WTA Mallorca Open в Мальорке.

«Это моя первая победа за три или четыре месяца, – приводит слова 32-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Здорово выступать здесь в Мальорке. Это отличное место для тренировок и подготовительного турнира.

Всегда приятно побеждать. Прошло много времени с тех пор, когда я в предыдущий раз выходила на корт, так что было здорово отработать некоторые моменты, над которыми я работала. Мне по-прежнему предстоит много работы, но было нужно с чего-то начать».

Напомним, во втором круге соперницей Шараповой, которая не играла с января, станет шестая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии.