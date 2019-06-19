Мария Шарапова: Мне по-прежнему предстоит много работы, но было нужно с чего-то начать

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала победу над Викторией Кужмовой (7:6 (10:8), 6:0) из Словакии в матче первого круга турнира WTA Mallorca Open в Мальорке.
«Это моя первая победа за три или четыре месяца, – приводит слова 32-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Здорово выступать здесь в Мальорке. Это отличное место для тренировок и подготовительного турнира.
Всегда приятно побеждать. Прошло много времени с тех пор, когда я в предыдущий раз выходила на корт, так что было здорово отработать некоторые моменты, над которыми я работала. Мне по-прежнему предстоит много работы, но было нужно с чего-то начать».
Напомним, во втором круге соперницей Шараповой, которая не играла с января, станет шестая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии.
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