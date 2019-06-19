Мария Шарапова: Мне по-прежнему предстоит много работы, но было нужно с чего-то начать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 июня 2019 11:35ФутболЛипкин Антон

Мария Шарапова: Мне по-прежнему предстоит много работы, но было нужно с чего-то начать

Российская теннисистка одержала первую победу с января.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала победу над Викторией Кужмовой (7:6 (10:8), 6:0) из Словакии в матче первого круга турнира WTA Mallorca Open в Мальорке.

«Это моя первая победа за три или четыре месяца, – приводит слова 32-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Здорово выступать здесь в Мальорке. Это отличное место для тренировок и подготовительного турнира.

Всегда приятно побеждать. Прошло много времени с тех пор, когда я в предыдущий раз выходила на корт, так что было здорово отработать некоторые моменты, над которыми я работала. Мне по-прежнему предстоит много работы, но было нужно с чего-то начать».

Напомним, во втором круге соперницей Шараповой, которая не играла с января, станет шестая ракетка мира Анжелик Кербер из Германии.

27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/06 18:31Футбол
За что задержали Платини и как это поможет МессиБывшего президента УЕФА Мишеля Платини задержали во Франции по старому делу о коррупции. Рассказываем, когда и с чего все началось и к чему может привести.
18/06 16:28Футбол
Чемпионат мира-2022 проведут в России? Почему посадка экс-главы УЕФА Мишеля Платини должна быть горячо нами поддержана? 
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
19/06 12:08Хоккей
Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.
15/06 07:00Хоккей
Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
18/06 20:00Хоккей
Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
19/06 10:21Хоккей
Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
18/06 19:04Футбол
«Французы ехали в пансионат, заблудились и приехали в коровник»Евгений Ловчев рассказал нам о том, как общался с Мишелем Платини.
18/06 12:54Футбол
Андрей Гордеев: Молодежь попадает в основную обойму клубов – и теряет практикуБывший главный тренер сборной России (игроки не старше 19 лет), которая не пробилась в финальную стадию Евро-2019 в этой возрастной категории, не считает положение дел в нашем молодежном футболе плачевным.
Новости
12:34 Баскетбол Александр Церковный: В «Партизане» Ренфро доказал, что может стать ключевым игроком задней линии
12:29 Баскетбол «Зенит» объявил о подписании Ренфро
12:22 Хоккей Игорь Ожиганов: В Северной Америке был как пятая нога у собаки
12:21 Футбол Ордец подписал контракт с московским «Динамо» (фото)
12:11 Теннис Анжелик Кербер: Шарапова? Для этого я и здесь: чтобы показать хорошую игру в матчах с лучшими
12:01 Футбол Месси попросил президента «Барселоны» вернуть Неймара
11:59 Футбол Источник: Погба отказался от перехода в «Реал». Он хочет вернуться в «Ювентус»
11:49 Теннис Кристина Плишкова: Матч с сестрой? Лучше бы с ней не играть, но я все равно хочу выиграть
11:36 Футбол СМИ: Ордец близок к переходу в московское «Динамо»
11:35 Футбол Мария Шарапова: Мне по-прежнему предстоит много работы, но было нужно с чего-то начать
11:08 Футбол Неймар – президенту «ПСЖ»: Больше не хочу играть здесь
10:48 Футбол «Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон (видео)
10:40 Футбол Роберто Карлос: Надеюсь однажды вернуться в РПЛ
10:21 Футбол «Реал» готов заплатить за Эриксена 45 млн фунтов и отправить в «Тоттенхэм» Дани Себальоса
10:01 Баскетбол Генсек РФБ избрана в исполком бюро ФИБА-Европа
09:51 Баскетбол Сергей Кущенко: «Химки» не должны были в финале успокаиваться раньше времени
09:40 Футбол Мишель Платини: Меня допрашивали о Евро-2016, чемпионатах мира в России и Катаре
09:28 Хоккей Хэйс подпишет семилетний контракт с «Филадельфией» на 50 миллионов долларов
09:21 Футбол Марк ван Боммел: Роббен знает, что в ПСВ хотят заполучить его
07:42 Футбол США разгромили Гайану на Кубке КОНКАКАФ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика