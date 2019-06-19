«Манчестер Сити» готов заплатить 95 млн евро за Кулибали Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Барселона» и мадридский «Реал».

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил очередное предложение о смене клубной прописки.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сенегалец может перейти в «Манчестер Сити», который предложил за его трансфер 95 млн евро.

По слухам, итальянцы хотят выручить с продажи 27-летнего футболиста 130 млн евро.

В минувшем сезоне Кулибали отыграл 48 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. Его контракт с клубом в силе до 2023 года, а трансферный лист оценивается в 75 млн евро.