Полузащитник Александр Зотов покинул «Динамо» в связи с истечением срока контракта, сообщает News.ru. По информации источника, 28-летний игрок находится в поиске нового клуба.
В завершившемся сезоне Зотов выступал на правах аренды в «Енисее». В 27 матчах за команду на его счету один гол и четыре результативные передачи.
Напомним, Зотов перешел в «Динамо» летом 2016 года из «Спартака». В составе бело-голубых он провел два сезона: первый – в ФНЛ, второй – в премьер-лиге. За это время он сыграл за команду в 48 матчах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее воспитанник «Спартака» выступал за «Жемчужину», «Томь», «Шинник» и «Арсенал» (Тула).
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