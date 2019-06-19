Зотов покинул «Динамо» Предыдущий сезон полузащитник провел в аренде в «Енисее».

Полузащитник Александр Зотов покинул «Динамо» в связи с истечением срока контракта, сообщает News.ru. По информации источника, 28-летний игрок находится в поиске нового клуба.

В завершившемся сезоне Зотов выступал на правах аренды в «Енисее». В 27 матчах за команду на его счету один гол и четыре результативные передачи.

Напомним, Зотов перешел в «Динамо» летом 2016 года из «Спартака». В составе бело-голубых он провел два сезона: первый – в ФНЛ, второй – в премьер-лиге. За это время он сыграл за команду в 48 матчах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее воспитанник «Спартака» выступал за «Жемчужину», «Томь», «Шинник» и «Арсенал» (Тула).