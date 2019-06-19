Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании. Его место занял Морено - Советский спорт
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19 июня 2019 17:59ФутболГичунцев Артур

Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании. Его место занял Морено

Об этом сообщается на официальном сайте «красной фурии».

Бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике оставил должность главного тренера сборной Испании.

Отмечается, что он ушел из-за «ряда причин, которые мешали ему развиваться как тренеру».

С сегодняшнего дня новым главным тренером команды стал помощник Энрике – Роберт Морено, который руководил коллективом в матчах квалификации Евро-2020 против сборных Мальты, Фарерских Островов и Швеции.

Добавим, что Луис Энрике возглавил испанцев после чемпионата мира в России, где национальная команда добралась до 1/8 финала.

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