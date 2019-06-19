Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании. Его место занял Морено

Бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике оставил должность главного тренера сборной Испании.
Отмечается, что он ушел из-за «ряда причин, которые мешали ему развиваться как тренеру».
С сегодняшнего дня новым главным тренером команды стал помощник Энрике – Роберт Морено, который руководил коллективом в матчах квалификации Евро-2020 против сборных Мальты, Фарерских Островов и Швеции.
Добавим, что Луис Энрике возглавил испанцев после чемпионата мира в России, где национальная команда добралась до 1/8 финала.
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