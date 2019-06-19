Мата продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Новое соглашение рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
Ожидается, что футболист останется в «МЮ» и после завершения карьеры.
«Это настоящая честь – и дальше представлять цвета этого великого клуба и наших невероятных болельщиков. Я уже пять лет в «Манчестер Юнайтед» и с гордостью называю «Олд Траффорд» своим домом», — заявил Мата.
Хуан Мата перешел в «МЮ» в 2014 году из Челси.
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