Бывший врач сборной России: У нас на уровне команд пить пиво не принято В крови Лунева, задержанного в аэропорту «Внуково», наличие алкоголя составило 0,77 промилле.

Бывший главный врач сборной России Савелий Мышалов высказался об употреблении пива спортсменами на фоне инцидента с голкипером «Зенита» Андреем Луневым.

На следующий день после матча отборочного турнира Евро-2020 Россия – Кипр (1:0) 27-летний Лунев был задержан в аэропорту «Внуково» в результате конфликта с сотрудниками авиакомпании «Россия» при регистрации на рейс до Санкт-Петербурга.

Медицинское освидетельствование Лунева подтвердило наличие алкоголя в его крови – 0,77 промилле. В отношении футболиста был составлен протокол о мелком хулиганстве.

«Если в небольшом количестве, то пиво – продукт полезный, снимает стресс, – приводит «Собеседник» слова Мышалова. – В небольшом – это одна бутылка.

За границей это вообще широко распространено, особенно у немцев и испанцев. У нас такое на уровне команд не принято».