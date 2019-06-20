Бывший врач сборной России: У нас на уровне команд пить пиво не принято

Бывший главный врач сборной России Савелий Мышалов высказался об употреблении пива спортсменами на фоне инцидента с голкипером «Зенита» Андреем Луневым.
На следующий день после матча отборочного турнира Евро-2020 Россия – Кипр (1:0) 27-летний Лунев был задержан в аэропорту «Внуково» в результате конфликта с сотрудниками авиакомпании «Россия» при регистрации на рейс до Санкт-Петербурга.
Медицинское освидетельствование Лунева подтвердило наличие алкоголя в его крови – 0,77 промилле. В отношении футболиста был составлен протокол о мелком хулиганстве.
«Если в небольшом количестве, то пиво – продукт полезный, снимает стресс, – приводит «Собеседник» слова Мышалова. – В небольшом – это одна бутылка.
За границей это вообще широко распространено, особенно у немцев и испанцев. У нас такое на уровне команд не принято».
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