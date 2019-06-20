Денис Попов: ЦСКА может стать для Влашича трамплином в топ-клуб

Бывший форвард московского ЦСКА Денис Попов рассказал о своем отношении к полузащитнику красно-синих Николе Влашичу.
«Если Влашич будет продолжать в том же духе, то армейская команда станет для него трамплином перед уходом в большой европейский клуб, и все это понимают.
В менеджменте ЦСКА находятся адекватные и грамотные люди, которые мыслят не только сегодняшним и завтрашним днем, но еще послезавтрашним и так далее. Естественно, если Влашич продолжит прогрессировать и получит серьёзное предложение, то ему пойдут навстречу и отпустят, насильно удерживать его все пять лет никто не будет. И это все называется одним словом – профессионализм. Если Влашич перейдет в европейский топ-клуб, то и сам он будет доволен, и ЦСКА тоже», – цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».
В минувшем сезоне 21-летний хорват отыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.
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