Денис Попов: ЦСКА может стать для Влашича трамплином в топ-клуб Накануне, 19 июня, армейцы выкупили игрока у «Эвертона» и подписали с ним пятилетний контракт.

Бывший форвард московского ЦСКА Денис Попов рассказал о своем отношении к полузащитнику красно-синих Николе Влашичу.

«Если Влашич будет продолжать в том же духе, то армейская команда станет для него трамплином перед уходом в большой европейский клуб, и все это понимают.

В менеджменте ЦСКА находятся адекватные и грамотные люди, которые мыслят не только сегодняшним и завтрашним днем, но еще послезавтрашним и так далее. Естественно, если Влашич продолжит прогрессировать и получит серьёзное предложение, то ему пойдут навстречу и отпустят, насильно удерживать его все пять лет никто не будет. И это все называется одним словом – профессионализм. Если Влашич перейдет в европейский топ-клуб, то и сам он будет доволен, и ЦСКА тоже», – цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне 21-летний хорват отыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.