Во Франции сообщили, что «Зенит» хочет вернуть Паредеса из «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ», а также тренерский штаб, недовольны выступлением аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.
Согласно источнику, сегодня, 20 июня, его агент обсудил возможный уход игрока в летнее межсезонье.
Отмечается, что «Зенит», который продал хавбека этой зимой за 40 млн евро, заинтересован в его возвращении.
За все время в «ПСЖ» Паредес отыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи.
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