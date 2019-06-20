Во Франции сообщили, что «Зенит» хочет вернуть Паредеса из «ПСЖ» Такой информацией располагает издание Le Parisien.

Руководство «ПСЖ», а также тренерский штаб, недовольны выступлением аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

Согласно источнику, сегодня, 20 июня, его агент обсудил возможный уход игрока в летнее межсезонье.

Отмечается, что «Зенит», который продал хавбека этой зимой за 40 млн евро, заинтересован в его возвращении.

За все время в «ПСЖ» Паредес отыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи.