«Спартак» объявил о трансфере Понсе (фото, видео)

Красно-белые согласовали трансфер 22-летнего аргентинца с «Ромой», которой принадлежали права на игрока. «Спартак» не назвал срок контракта с нападающим, сообщив только, что он долгосрочный.
Воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз» дебютировал в родном клубе в 16 лет, а через два года перешел в «Рому». «Джаллоросси» трижды отдавали его в аренду: в «Гранаду» (2016/2017), «Лилль» (2017/2018) и АЕК из Афин (2017/2018).
В завершившемся сезоне Понсе провел в Греции 43 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал четыре результативные передачи. В «Гранаде» он забил два гола в 27 матчах, в «Лилле» – три в 32. За три года, во время которых игрок принадлежал «Роме», он не провел за команду ни одного официального матча.
В мае 2017 года Понсе выступал за сборную Аргентины на молодежном чемпионате мира.
Понсе стал первым новичком «Спартака» в нынешнее межсезонье.
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