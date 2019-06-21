«Спартак» объявил о трансфере Понсе (фото, видео)

Форвард Эсекиэль Понсе стал игроком «Спартака», сообщает официальный сайт клуба.

Красно-белые согласовали трансфер 22-летнего аргентинца с «Ромой», которой принадлежали права на игрока. «Спартак» не назвал срок контракта с нападающим, сообщив только, что он долгосрочный.

Воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз» дебютировал в родном клубе в 16 лет, а через два года перешел в «Рому». «Джаллоросси» трижды отдавали его в аренду: в «Гранаду» (2016/2017), «Лилль» (2017/2018) и АЕК из Афин (2017/2018).

В завершившемся сезоне Понсе провел в Греции 43 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал четыре результативные передачи. В «Гранаде» он забил два гола в 27 матчах, в «Лилле» – три в 32. За три года, во время которых игрок принадлежал «Роме», он не провел за команду ни одного официального матча.

В мае 2017 года Понсе выступал за сборную Аргентины на молодежном чемпионате мира.

Понсе стал первым новичком «Спартака» в нынешнее межсезонье.