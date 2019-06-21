Станислав Черчесов: Почему с Шотландией сыграем в «Лужниках»? Давно не играли в Москве Россия примет Шотландию 10 октября в «Лужниках».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему матч отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

«Во-первых, давно не играли в Москве, – приводит Sport24.ru слова Черчесова. – Во-вторых, это один из главных матчей, довольно статусный».

Напомним, в июне сборная России сыграла с Сан-Марино в Саранске и с Кипром в Нижнем Новгороде. 9 сентября матч с Казахстаном пройдет в Калининграде, а заключительный матч квалификации с Бельгией – 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Матч Россия – Шотландия состоится 10 октября и станет первым в «Лужниках» в нынешнем году. После чемпионата мира стадион принял только три матча ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.