Станислав Черчесов: Почему с Шотландией сыграем в «Лужниках»? Давно не играли в Москве

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему матч отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
«Во-первых, давно не играли в Москве, – приводит Sport24.ru слова Черчесова. – Во-вторых, это один из главных матчей, довольно статусный».
Напомним, в июне сборная России сыграла с Сан-Марино в Саранске и с Кипром в Нижнем Новгороде. 9 сентября матч с Казахстаном пройдет в Калининграде, а заключительный матч квалификации с Бельгией – 16 ноября в Санкт-Петербурге.
Матч Россия – Шотландия состоится 10 октября и станет первым в «Лужниках» в нынешнем году. После чемпионата мира стадион принял только три матча ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов.
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