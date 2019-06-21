Официально: Березуцкие стали тренерами «Витесса» - Советский спорт
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21 июня 2019 20:28ФутболКоноплев Александр

Официально: Березуцкие стали тренерами «Витесса»

Березуцкие вместе с Яровинским будут помогать Слуцкому.

«Витесс» на своем официальном сайте сообщил о назначении экс-защитников сборной России Алексея и Василия Березуцких на должности помощников главного тренера.

Они будут трудится в штабе Леонида Слуцкого.

Березуцкие – обладатели Кубка УЕФА и бронзовые призеры Евро-2008.

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