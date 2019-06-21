Официально: Березуцкие стали тренерами «Витесса»

Эксклюзив! Иван Барбашев: Наш Кубок Стэнли – не сказка. Это история про работу 23-летний нападающий «Сент-Луиса», один из двух российских обладателей Кубка Стэнли-2019 (наряду с Владимиром Тарасенко), рассказал нашему корреспонденту о чемпионском параде, финальной серии с «Бостоном» и преображении команды, которая за полгода до первого в своей истории титула занимала последнее место в НХЛ.

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