Официально: Березуцкие стали тренерами «Витесса»

«Витесс» на своем официальном сайте сообщил о назначении экс-защитников сборной России Алексея и Василия Березуцких на должности помощников главного тренера.
Они будут трудится в штабе Леонида Слуцкого.
Березуцкие – обладатели Кубка УЕФА и бронзовые призеры Евро-2008.
Отметим, что вчера официальный твиттер «Витесса» поздравил братьев с днем рождения.
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