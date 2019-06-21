Экс-игрок «Анжи» Виллиан отказался от огромной зарплаты в Китае

Полузащитник «Челси» Виллиан отказал китайскому «Шанхай Шеньхуа», утверждает UOL Esporte.
Виллиану предложили миллион евро в месяц, огромные бонусы, шикарный дом, два автомобиля и оплату перелетов в Бразилию. Экс-игрок «Анжи» отказался, чтобы продлить контракт с лондонцами.
Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в 2003 году. С тех пор он сыграл за лондонцев 291 матч, в которых забил 52 мяча и выиграл пять трофеев.
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