Экс-игрок «Анжи» Виллиан отказался от огромной зарплаты в Китае Виллиана сложно соблазнить.

Полузащитник «Челси» Виллиан отказал китайскому «Шанхай Шеньхуа», утверждает UOL Esporte.

Виллиану предложили миллион евро в месяц, огромные бонусы, шикарный дом, два автомобиля и оплату перелетов в Бразилию. Экс-игрок «Анжи» отказался, чтобы продлить контракт с лондонцами.

Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в 2003 году. С тех пор он сыграл за лондонцев 291 матч, в которых забил 52 мяча и выиграл пять трофеев.