Египет победил Зимбабве в матче открытия Кубка Африки

Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве (1:0) в первом матче Кубка Африки на Международном стадионе в Каире.
Единственный гол на 41-й минуте забил полузащитник Трезеге, выступающий в Турции за «Касымпашу». Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах провел на поле все 90 минут. В субботу в другом матче группы A сыграют ДР Конго и Уганда.
Также в субботу пройдут две игры группы B: Нигерия – Бурунди, Гвинея – Мадагаскар.
Напомним, действующим чемпионом Африки является сборная Камеруна, победившая на турнире 2017 года.
Каир (Египет)
Кубок Африки
Групповой этап
Группа A
1-й тур
Египет – Зимбабве – 1:0 (1:0)
Гол: Трезеге, 41.
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