Калу потерял сознание на тренировке сборной Нигерии

Во время занятия 20-летний футболист упал на газон.
Обследование показало, что причиной обморока стало обезвоживание организма. Состояние Калу быстро стабилизировалось.
На групповом турнире Кубка африканских наций-2019 сборная Нигерии сыграет с командами Гвинеи, Мадагаскара и Бурунди.
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