Калу потерял сознание на тренировке сборной Нигерии - Советский спорт
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22 июня 2019 13:20ФутболСпирин Дмитрий

Калу потерял сознание на тренировке сборной Нигерии

Полузащитник «Бордо» и сборной Нигерии Самуэль Калу потерял сознание во время тренировки национальной команды.

Во время занятия 20-летний футболист упал на газон.

Обследование показало, что причиной обморока стало обезвоживание организма. Состояние Калу быстро стабилизировалось.

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