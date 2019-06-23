«Локомотив» продлил контракты четырех игроков - Советский спорт
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23 июня 2019 10:44ФутболСпирин Дмитрий

«Локомотив» продлил контракты четырех игроков

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом, полузащитником Александром Коломейцевым и вратарем Антоном Коченковым.

Коченков играет за «Локомотив» с 2015 года. В основном составе команды он провел 12 матчей.

Ротенберг в прошедшем сезоне провел в РПЛ только один матч. 5 декабря 2018 года футболист получил разрыв крестообразных связок.

Игнатьев провел 142 матча за железнодорожников и забил 12 мячей.

Коломейцев перешел в «Локомотив» в 2015 году. Он сыграл за команду 88 матчей и забил 6 голов.

В прошедшем сезоне столичный клуб занял второе место в чемпионате России и завоевал Кубок страны.

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