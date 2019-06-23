«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Кулибали Топ-клубы выстроились в очередь.

«Ювентус», «Манчестер Сити» и «Манчестер Сити» поспорят за защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает «Газета.Ru».

Ранее «Наполи» отклонил предложение по сенегальцу со стороны мадридского «Реала». В контракте Кулибали прописаны отступные в 150 миллионов евро, но этот пункт соглашения вступит в силу летом 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока обороны в 75 млн евро.

В сезоне Кулибали сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забив два мяча и сделав одну результативную передачу.