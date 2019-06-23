Стадион «Спартака» тоже перейдет болельщикам - Советский спорт
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23 июня 2019 16:54ФутболКоноплев Александр

Стадион «Спартака» тоже перейдет болельщикам

Федун не оставит себе стадион, как предполагали многие.

Владелец «Спартака» Леонид Федун планирует передать болельщикам не только клуб, но и домашнюю арену красно-белых.

– Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным, – цитирует Федуна «Комсомольская правда».

Федун владеет «Спартаком» с 2003 года. При нем клуб построил стадион и выиграл два трофея.

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