Стадион «Спартака» тоже перейдет болельщикам Федун не оставит себе стадион, как предполагали многие.

Владелец «Спартака» Леонид Федун планирует передать болельщикам не только клуб, но и домашнюю арену красно-белых.

– Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным, – цитирует Федуна «Комсомольская правда».

Федун владеет «Спартаком» с 2003 года. При нем клуб построил стадион и выиграл два трофея.