Стадион «Спартака» тоже перейдет болельщикам

Владелец «Спартака» Леонид Федун планирует передать болельщикам не только клуб, но и домашнюю арену красно-белых.
– Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным, – цитирует Федуна «Комсомольская правда».
Федун владеет «Спартаком» с 2003 года. При нем клуб построил стадион и выиграл два трофея.
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