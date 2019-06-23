Мата согласился на снижение зарплаты в «МЮ»

Испанский полузащитник Хуан Мата, продливший контракт с «Манчестер Юнайтед», согласился на сокращение зарплаты на 25 %.
Ранее футболист получал 180 000 фунтов в неделю, а теперь 135 000, утверждает The Sun.
– Мата любит «Юнайтед» и всем доволен в Манчестере, – сообщил неназванный источник в «МЮ».
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