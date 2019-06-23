Станислав Крицюк – о состоянии Классона: Рассказать не могу, но ничего хорошего - Советский спорт
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23 июня 2019 19:28ФутболГичунцев Артур

Станислав Крицюк – о состоянии Классона: Рассказать не могу, но ничего хорошего

Ранее сообщалось, что игрок получил разрыв крестообразных связок колена.

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк подтвердил информацию СМИ о серьезной травме своего партнера по команде – полузащитника сборной Швеции Виктора Классона.

«Рассказать не могу, политика клуба такая, но ничего хорошего», – ответил вратарь «быков» одному из пользователей социальной сети Instagram.

По слухам, Классон в матче сборных Швеции и Испании (0:3) травмировал колено и выбыл на неопределенный срок. Встреча прошла 10 июня в рамках отбора Евро-2020. «Краснодар» до сих пор не выступил с заявлением по этому поводу.

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