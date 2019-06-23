Паредес – в стартовом составе сборной Аргентины на матч с Катаром Встреча стартует в 22.00 мск.

Стал известен стартовый составы сборной Аргентины на матч с командой Катара в 3-м туре группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии.

Отметим, что на поле с первых минут появится полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, известный в России по выступлениям за питерский «Зенит».

Сборная Аргентины: Армани, Саравия, Фойт, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, Да Пауль, Месси, Агуэро, Мартинес.