Паредес – в стартовом составе сборной Аргентины на матч с Катаром

Стал известен стартовый составы сборной Аргентины на матч с командой Катара в 3-м туре группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Отметим, что на поле с первых минут появится полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, известный в России по выступлениям за питерский «Зенит».
Сборная Аргентины: Армани, Саравия, Фойт, Отаменди, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, Да Пауль, Месси, Агуэро, Мартинес.
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