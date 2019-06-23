Сенегал обыграл Танзанию на Кубке африканских наций

Сборная Сенегала в матче первого тура Кубка африканских наций победила Танзанию – 2:0.
Голы на счету Бальде Кейты (28-я минута) и Крепина Дьятты (64-я).
В другом матче группы C Алжир сыграет с Кенией.
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