Сенегал обыграл Танзанию на Кубке африканских наций - Советский спорт
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23 июня 2019 21:53ФутболКоноплев Александр

Сенегал обыграл Танзанию на Кубке африканских наций

Сенегал начинает с победы.

Сборная Сенегала в матче первого тура Кубка африканских наций победила Танзанию – 2:0.

Голы на счету Бальде Кейты (28-я минута) и Крепина Дьятты (64-я).

В другом матче группы C Алжир сыграет с Кенией.

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