«Мальорка» пробилась в примеру, обыграв по сумме двух матчей «Депортиво»

Сегодня, 24 июня, футболисты «Мальорки» разгромили «Депортиво» (3:0) в ответном матче за право провести следующий сезон в примере.
В составе победителей по голу забили Анте Будимир (21-я минута), Сальвадор Севилья (62) и Абдон Пратс (82).
Таким образом, команда вышла в элитный дивизион по сумме двух матчей.
Добавим, что в минувшем сезоне чемпионом страны стала «Барселона».
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