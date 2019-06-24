«Мальорка» пробилась в примеру, обыграв по сумме двух матчей «Депортиво» - Советский спорт
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24 июня 2019 00:37ФутболГичунцев Артур

«Мальорка» пробилась в примеру, обыграв по сумме двух матчей «Депортиво»

Первая игра завершилась в пользу бело-голубых (2:0).

Сегодня, 24 июня, футболисты «Мальорки» разгромили «Депортиво» (3:0) в ответном матче за право провести следующий сезон в примере.

В составе победителей по голу забили Анте Будимир (21-я минута), Сальвадор Севилья (62) и Абдон Пратс (82).

Таким образом, команда вышла в элитный дивизион по сумме двух матчей.

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионом страны стала «Барселона».

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