Буффон ответил отказом на предложение «Лидса» - Советский спорт
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24 июня 2019 16:16ФутболГичунцев Артур

Буффон ответил отказом на предложение «Лидса»

Ранее он покинул «ПСЖ».

Итальянский голкипер Джанлуджи Буффон продолжает переговоры о трансфере в другой клуб.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, 41-летний вратарь отказался от перехода в «Лидс», который выступает в чемпионшипе.

Ранее агент игрока завил, что у него есть предложения от клубов серии А. Также Буффон рассматривается в качестве замены голкиперу «Порту» Икеру Касильясу.

В минувшем сезоне Буффон провел за «ПСЖ» 25 матчей, пропустил 25 голов и 9 раз оставлял ворота «сухими».

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