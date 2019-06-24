Буффон ответил отказом на предложение «Лидса» Ранее он покинул «ПСЖ».

Итальянский голкипер Джанлуджи Буффон продолжает переговоры о трансфере в другой клуб.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, 41-летний вратарь отказался от перехода в «Лидс», который выступает в чемпионшипе.

Ранее агент игрока завил, что у него есть предложения от клубов серии А. Также Буффон рассматривается в качестве замены голкиперу «Порту» Икеру Касильясу.

В минувшем сезоне Буффон провел за «ПСЖ» 25 матчей, пропустил 25 голов и 9 раз оставлял ворота «сухими».