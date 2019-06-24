Козлов покинул московское «Динамо» - Советский спорт
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24 июня 2019 16:26ФутболГичунцев Артур

Козлов покинул московское «Динамо»

Он выступал за бело-голубых с 2014 года.

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила об уходе российского защитника Алексея Козлова.

«Динамовский этап карьеры – замечательное для меня время, и этот период моей жизни, очень значительный и важный, навсегда останется в моем сердце.

Где бы я теперь ни играл, как бы ни сложилась моя жизнь, я всегда буду переживать за «Динамо», – сказал Козлов.

Напомним, футболист перебрался в Москву из «Кубани». За пять лет в «Динамо» он отыграл 115 матчей и забил 7 голов.

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