Паршивлюк подписал контракт с московским «Динамо» (фото) Российский футболист является воспитанником «Спартака».

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк продолжит карьеру в московском «Динамо».

Сегодня, 24 июня, он подписал соглашение с бело-голубыми по схеме «2+1». О других деталях сделки не уточняется.

30-летний игрок перебрался в «Ростов» в 2017 году. За это время он провел за донской клуб 57 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Паршивлюк защищал цвета «Анжи» и московского «Спартака».