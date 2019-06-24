Паршивлюк подписал контракт с московским «Динамо» (фото) - Советский спорт
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24 июня 2019 16:32ФутболГичунцев Артур

Паршивлюк подписал контракт с московским «Динамо» (фото)

Российский футболист является воспитанником «Спартака».

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк продолжит карьеру в московском «Динамо».

Сегодня, 24 июня, он подписал соглашение с бело-голубыми по схеме «2+1». О других деталях сделки не уточняется.

30-летний игрок перебрался в «Ростов» в 2017 году. За это время он провел за донской клуб 57 матчей, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Паршивлюк защищал цвета «Анжи» и московского «Спартака».

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