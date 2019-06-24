Паршивлюк, комментируя переход в «Динамо», вспомнил о «Спартаке»

Новичок московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился эмоциями после перехода в команду Дмитрия Хохлова.

Отметим, что 30-летний игрок является воспитанником «Спартака».

«Большой период моей карьеры был связан со «Спартаком». Это – часть моей жизни. Но сейчас мой клуб – московское «Динамо», и могу пообещать, что сделаю для команды все от меня зависящее.

Перед «Динамо» ставятся высокие цели, и я рад, что стал сегодня частью отличной команды. Готов бороться за место в стартовом составе, биться за честь клуба. Жду с нетерпением начала сезона», – сказал Паршивлюк пресс-службе бело-голубых.