Федерация футбола Грузии не будет наказывать клубы за антироссийскую акцию - Советский спорт
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24 июня 2019 19:00ФутболГичунцев Артур

Федерация футбола Грузии не будет наказывать клубы за антироссийскую акцию

Ранее президент РФ Владимир Путин приостановил полеты в Грузию из-за беспорядков в Тбилиси.

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии (ГФФ) Давид Муджири заявил, что организация не будет применять санкции к отечественным клубам за антироссийскую акцию.

«Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, мы не получали никаких уведомлений от УЕФА и ФИФА.

Я еще раз подтверждаю, что федерация полностью поддерживает акцию солидарности, проведенную грузинскими командами за последнюю неделю», – цитирует функционера пресс-служба организации.

Ранее игроки «Торпедо» (Кутаиси) вышли на матч 19-го тура чемпионата страны с плакатом, на котором было написано: «Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией». То же самое проделали футболисты тбилисского «Локомотива».

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