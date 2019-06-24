Дмитрий Хохлов: Довольны, что смогли заполучить Паршивлюка

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рад продлению контрактов с Антоном Шуниным, Романом Евгеньевым и Григорием Морозовым, а также подписанию Сергея Паршивлюка.
–- Сегодня мы подписали новые соглашения с рядом наших футболистов, чему, безусловно, очень рады – сейчас защитная линия полностью укомплектована, теперь ждем качественного усиления в группу атаки. Также сегодня был подписан контракт с новым для «Динамо» футболистом – защитником Сергеем Паршивлюком. Это хороший, качественный игрок, который, что важно, был лидером во всех командах, за которые выступал. Мы довольны, что смогли его заполучить, – приводит слова Хохлова официальный сайт бело-голубых.
Ранее 30-летний Паршивлюк выступал за «Спартак», «Анжи» и «Ростов». На его счету шесть мячей в 250 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Также Паршивлюк сыграл три матча за сборную России.
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