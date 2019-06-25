«Андерлехт» интересуется Янссеном, за которым следил «Локомотив» - Советский спорт
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25 июня 2019 00:28ФутболКоноплев Александр

«Андерлехт» интересуется Янссеном, за которым следил «Локомотив»

Мощный форвард может оказаться в Бельгии.

«Андерлехт» может подписать форварда «Тоттенхэма» Винсента Янссена, утверждает Het Laatste Nieuws.

Контракт голландца со «шпорами» истекает летом 2020 года. Ранее к 25-летнему футболисту проявляли интерес «Стандард», «Шальке» и «Локомотив».

Форвард перешел в «Тоттенхэм» из «Алкмара» в 2016 году за рекордные для голландского клуба 22,1 млн евро. Всего на счету Янссена шесть мячей и четыре голевых передачи в 42 матчах за лондонцев во всех турнирах в сезоне-2018/19.

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