Уругвай победил Чили на Кубке Америки

Сборная Уругвая одержала победу над Чили (1:0) в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Единственный гол на 82-й минуте забил форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани.
В другом матче Эквадор и Япония поделили очки (1:1) на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти. Этого не хватило обеим командам для выхода из группы. На 15-й минуте Сея Накадзима открыл счет, на 35-й – Анхель Мена забил ответный гол.
Таким образом, Уругвай стал победителем группы и в ¼ финала сыграет с Перу, Чили со второго места вышел на Колумбию.
Бразилия
Кубок Америки
Групповой этап
Группа С
3-й тур
Чили – Уругвай – 0:1 (0:0)
Гол: Кавани, 82.
Эквадор – Япония – 1:1 (0:1)
Голы: Мена, 35 – Накадзима, 15.
Турнирное положение: 1. Уругвай – 7 очков. 2. Чили – 6. 3. Япония – 2. 4. Эквадор – 1.
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