Эдгарс Гаурачс: В «Торпедо» все настроены вернуть клубу былое величие - Советский спорт
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25 июня 2019 10:04ФутболЛипкин Антон

Эдгарс Гаурачс: В «Торпедо» все настроены вернуть клубу былое величие

«Торпедо» вернулось в ФНЛ.

Бывший форвард «Торпедо» Эдгарс Гаурачс высказался о будущем черно-белых, которые вернулись в ФНЛ.

«В клубе появилось единство, – приводит News.ru слова Гаурачса. – Фанаты, руководство и футболисты – все они настроены на выполнение задачи по возвращению «Торпедо» былого величия.

Мне кажется, что в будущем черно-белые обязательно выйдут в премьер-лигу, потому что такой клуб должен быть в элите».

Отметим, что Гаурачс принял участие в товарищеском матче «Торпедо» – «Шеффилд», сыграв за любительскую английскую команду.

В прошлом сезоне «Торпедо» заняло первое место в дивизионе «Центр» ПФЛ и вышло в ФНЛ.

С нового сезона команду будет тренировать Сергей Игнашевич. В первом туре 7 июля «автозаводцы» сыграют в гостях с «Факелом».

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