Брейдо занял должность пресс-атташе московского «Локомотива»

Новым директором по связям с общественностью, а также пресс-атташе «Локомотива» назначен Кирилл Брейдо.
«После окончания Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл долгое время работал в структуре клуба, занимая позиции специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения «Локо-ТВ».
Кирилл также известен по работе спортивным комментатором телеканала Eurosport и продюсером «РФС ТВ».
Клуб желает Кириллу удачи и благодарит предыдущего пресс-атташе Станислава Редикульцева за работу», – говорится в сообщении пресс-службы.
В минувшем сезоне «Локомотив» занял второе место в РПЛ и пробился в Лигу чемпионов. Также команда выиграла Кубок России.
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