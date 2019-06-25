Брейдо занял должность пресс-атташе московского «Локомотива» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Новым директором по связям с общественностью, а также пресс-атташе «Локомотива» назначен Кирилл Брейдо.

«После окончания Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл долгое время работал в структуре клуба, занимая позиции специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения «Локо-ТВ».

Кирилл также известен по работе спортивным комментатором телеканала Eurosport и продюсером «РФС ТВ».

Клуб желает Кириллу удачи и благодарит предыдущего пресс-атташе Станислава Редикульцева за работу», – говорится в сообщении пресс-службы.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял второе место в РПЛ и пробился в Лигу чемпионов. Также команда выиграла Кубок России.