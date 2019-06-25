Паредес может вернуться в серию А, став игроком «Лацио»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо хочет пригласить в команду полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Согласно источнику, римляне готовы продать своего игрока за 80 млн евро. Эти условия не устраивают чемпиона Франции.
Отмечается, что Леонардо предложил «орлам» некую сумму, а также хавбека сборной Аргентины Леандро Паредеса.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов вернуть игрока в РПЛ, который был продан в «ПСЖ» за 40 млн евро.
Добавим, что в серии А Паредес выступал за «Рому».
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