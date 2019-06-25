«Милан» и «Фиорентина» хотят подписать Де Росси Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси намерен продолжить игровую карьеру после ухода из римской команды.

Как сообщает Calciomercato, в услугах 35-летнего хавбека заинтересованы «Милан», «Фиорентина» и «Болонья».

Отмечается, что в ближайший четверг Де Росси вернется из отпуска в Италию и в начале следующей недели приступит к переговорам с представителями команд о контракте.

Напомним, что «Рома» объявила об уходе полузащитника и капитана команды по окончании сезона-2018/19. Последним матчем Де Росси в составе «римлян» стала игра 38-го тура серии А с «Пармой», которая прошла в Риме 26 мая.

За 17 лет в составе «Ромы» 35-летний хавбек дважды стал обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны. Всего Де Росси провел 616 матчей за «Рому», забив 63 мяча и сделав 54 голевые передачи.

Ранее сообщалось об интересе к итальянскому полузащитнику со стороны «Лос-Анджелеса».