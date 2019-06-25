Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию

Как сообщает пресс-служба команды хавбеку будет подыскиваться вариант с арендой.
«Несмотря на некоторую проволочку с вылетом, динамовцы успешно приземлились в венском аэропорту. В Москве остался Антон Терехов, которому будет подыскиваться вариант с арендой, - сообщает пресс-служба «Динамо».
Напомним, что 21-летний хавбек выступает за «Динамо» с 2016 года. За это время полузащитник провел 14 матчей за команду, записав на свой счет гол и результативную передачу.
Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагироватьСпорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмогаВ ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться. Панарин и Бобровский – главные звезды рынка свободных агентов. Где они окажутся?Главный претендент на россиян – «Флорида». Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне. Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало. Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам ГлушаковаШутка футболистки ЦСКА и сборной России, отреагировавшей на объявление Дениса Глушакова в инстаграме о поиске работы сообщением в комментариях: «Можешь к нам пойти, в женский», стала предметом обсуждения в СМИ. Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию? Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича. Ярославль жжет! Итоги рекордного для россиян драфта НХЛНа драфте выбрали восемь воспитанников «Локомотива» – это больше, чем игроков из Чехии. Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Завтра - ключевое заседаниеБолельщики в межсезонье неохотно читают тексты о работе чиновников - только о своих любимых клубах. Но завтра на исполкоме ожидается важное решение - по лимиту на легионеров. Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. «Тамбов»: приобретений больше, чем потерьВ понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Ахрик Цвейба: Акция грузинских игроков отвратительнаИзвестный в прошлом защитник сборных СССР и России, а также тбилисского «Динамо» прокомментировал решение игроков нескольких грузинских клубов выйти на матчи национального чемпионата в «антиоккупационных» футболках. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.