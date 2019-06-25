Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию Полузащитник «Динамо» Антон Терехов не полетел с командой на сбор в Австрию.

Как сообщает пресс-служба команды хавбеку будет подыскиваться вариант с арендой.

«Несмотря на некоторую проволочку с вылетом, динамовцы успешно приземлились в венском аэропорту. В Москве остался Антон Терехов, которому будет подыскиваться вариант с арендой, - сообщает пресс-служба «Динамо».

Напомним, что 21-летний хавбек выступает за «Динамо» с 2016 года. За это время полузащитник провел 14 матчей за команду, записав на свой счет гол и результативную передачу.