«Гент» интересуется Комличенко

«Тамбов»: приобретений больше, чем потерь В понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске.

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Лимит на легионеров: через год заработает схема «8+17»? В среду на очередном заседании исполкома РФС центральным вопросом повестки дня станет вопрос о новом лимите на легионеров в РПЛ.

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