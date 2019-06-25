«Гент» интересуется Комличенко

«Гент» провел переговоры по трансферу нападающего «Млада-Болеслав» Николая Комличенко, утверждает «Чемпионат».
В минувшем сезоне россиянин стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив рекордные 28 мячей за один чемпионат, и получил вызов в сборную России. Контракт 23-летнего форварда действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 млн евро.
«Гент» и «Млада» в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.
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