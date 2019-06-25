«Эвертон» выкупил Андре Гомеша

«Барселона» объявила о переходе в «Эвертон» португальского полузащитника Андре Гомеша. Англичане заплатят за футболиста 25 млн евро без учета бонусов. Хавбек подписал с мерсисайдцами пятилетний контракт.
25-летний Гомеш выступал за «Эвертон» на правах аренды в сезоне-2018/19. На его счету один забитый мяч и две голевых передачи в 29 играх за «ирисок» во всех турнирах.
Португалец перешел в «Барселону» за 37 миллионов евро после успешного чемпионата Европы-2016. Вместе с каталонцами он завоевал четыре трофея.
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