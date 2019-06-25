«Валенсия» намекнула на переход Силлессена (видео)

Главный герой ролика подписывает некий документ, а потом получает оранжевые башмаки с эмблемой «летучих мышей».
Скорее всего, в видео намекается скорый переход в клуб голландского голкипера «Барселоны» Яспера Силлессена.
«Наш новичок чувствует себя как дома – с головы до ног», – написано в твиттере (оранжевый – цвет голландской королевской семьи).
Вратарь перешел в «Барселону» в 2016 году. Вместе с каталонцами он завоевал четыре трофея.
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