Лэмпард будет получать в «Челси» четыре миллиона фунтов в год - Советский спорт
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26 июня 2019 10:34ФутболЛипкин Антон

Лэмпард будет получать в «Челси» четыре миллиона фунтов в год

Бывший полузащитник «синих» станет главным тренером команды.

«Челси» близок к подписанию контракта с Фрэнком Лэмпардом, который станет новым главным тренером команды после отставки Маурицио Сарри.

По информации The Times, соглашение 41-летнего специалиста с клубом будет рассчитано на три года. Зарплата Лэмпарда составит три миллиона фунтов в год.

Напомним, бывший полузащитник «синих» начал тренерскую карьеру в прошлом сезон и вместе с «Дерби Каунти» занял шестое место в чемпионшипе.

Накануне «бараны» на официальном сайте сообщили, что разрешили «Челси» вести переговоры со своим главным тренером.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы. За 13 лет он провел за клуб 640 матчей, в которых забил 209 голов и сделал 150 результативных передач.

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