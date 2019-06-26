Лэмпард будет получать в «Челси» четыре миллиона фунтов в год Бывший полузащитник «синих» станет главным тренером команды.

«Челси» близок к подписанию контракта с Фрэнком Лэмпардом, который станет новым главным тренером команды после отставки Маурицио Сарри.

По информации The Times, соглашение 41-летнего специалиста с клубом будет рассчитано на три года. Зарплата Лэмпарда составит три миллиона фунтов в год.

Напомним, бывший полузащитник «синих» начал тренерскую карьеру в прошлом сезон и вместе с «Дерби Каунти» занял шестое место в чемпионшипе.

Накануне «бараны» на официальном сайте сообщили, что разрешили «Челси» вести переговоры со своим главным тренером.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 годы. За 13 лет он провел за клуб 640 матчей, в которых забил 209 голов и сделал 150 результативных передач.